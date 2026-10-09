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Общество

В Азербайджане увеличилось число активных плательщиков НДС

Феликс Вишневецкий11:23 - Сегодня
В Азербайджане увеличилось число активных плательщиков НДС

Число активных плательщиков НДС увеличилось в Азербайджане на 6,9%.

По состоянию на 1 октября 2026 года число активных налогоплательщиков в Азербайджане по сравнению с началом года увеличилось на 4,8% и составило 900 967 человек, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Число активных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) выросло на 6,9% - до 62 414.

На указанную дату количество действующих объектов предпринимательства увеличилось на 6,2% и достигло 247 206.

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