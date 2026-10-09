Потенциал — это возможность. Но между возможностью и результатом всегда есть путь.

Мы все знаем таких людей. В школе или университете человек явно выделялся. Быстро понимал, легко учился, был способным, возможно, даже талантливым. Вокруг говорили: у него большое будущее. Проходит десять, двадцать лет — и большого результата мы не видим.

И бывает наоборот.Человек в юности ничем особенно не выделялся. Не был первым учеником, не демонстрировал каких-то исключительных способностей. Но постепенно строит бизнес, карьеру, создает капитал, собирает вокруг себя людей, растет.

Мне давно интересен этот разрыв. Что происходит между тем, что человеку потенциально дано, и тем, во что это в итоге превращается? Потому что потенциал и результат — явно не одно и то же. Что нам действительно дано от рождения? Наука давно пытается ответить на этот вопрос. Исследования близнецов и семей показывают, что интеллект имеет существенную наследственную составляющую. Оценки различаются в зависимости от возраста, выборки и метода исследования, но во взрослом возрасте генетические различия могут объяснять значительную часть различий в когнитивных способностях между людьми. При этом наследуемость — не приговор и не «процент интеллекта, полученный от родителей». Это статистическая характеристика различий внутри конкретной популяции и конкретной среды.

С личностью происходит нечто похожее. Анализы поведенческой генетики показывают, что личностные черты тоже частично связаны с наследственностью, но далеко не полностью: огромная часть различий формируется в процессе жизни и взаимодействия со средой. То есть мы действительно начинаем жизнь не с чистого листа. У одного быстрее работает мышление. Другой легче входит в контакт с людьми. Третий более осторожен. Кто-то любит риск, кто-то избегает его. Один спокойно переносит неопределенность, другому нужна четкая структура.

Но дальше начинается самое интересное.Ни одна из этих особенностей сама по себе не является результатом. Высокий интеллект еще не создал компанию. Коммуникабельность сама по себе не построила карьеру. Смелость без расчета может привести не к успеху, а к очень дорогой ошибке. Настойчивость иногда помогает дойти до цели, а иногда заставляет годами идти не туда. Важна не отдельная характеристика. Важно, как разные качества соединяются и во что человек их превращает.

Почему одного таланта оказывается недостаточно.

Представим двух людей. У первого сильное образование, хорошие аналитические способности, глубокие профессиональные знания. Он действительно разбирается в своем деле.

Но ему трудно говорить о собственных результатах. Он не любит знакомиться ради пользы, не строит профессиональные связи, избегает ситуаций, где нужно предлагать себя или свою идею. Он предпочитает, чтобы качество работы говорило само за себя. У второго академический старт может быть гораздо скромнее. Но он видит возможность. Знакомится. Спрашивает. Предлагает. Покупает, продает, ошибается, снова пробует. Хорошо чувствует людей. Умеет договориться. Постепенно вокруг него появляются клиенты, партнеры, деньги, команда.

Кто из них обладает большим потенциалом? На этот вопрос уже гораздо сложнее ответить. Потому что первый, возможно, имеет более высокие исходные способности в одной области. Второй — качества, которые быстрее переводят возможности в действие. И реальная жизнь оценивает уже не исходные данные. Она в какой-то момент начинает оценивать результат. То, что мы привыкли считать второстепенным и Есть качества, которые долгие годы воспринимались почти как дополнение к «настоящему профессионализму»: Умение доводить начатое. Способность выдерживать неудачу. Навык разговаривать с людьми. Умение просить о помощи. Способность представить свою идею так, чтобы другой захотел ее поддержать. Умение войти в незнакомую ситуацию и разобраться. То, что в психологии называют conscientiousness — добросовестностью, организованностью, самодисциплиной, настойчивостью, — стабильно связано с результативностью в работе. Один из крупнейших обзоров объединил 92 метаанализа, более 2 500 исследований и свыше 1,1 млн участников и показал устойчивую связь этой характеристики с широким спектром рабочих результатов.

Профессиональные связи тоже имеют значение совсем не только потому, что «хорошо знать нужных людей». Исследования социального капитала связывают профессиональные сети с доступом к информации, ресурсам и карьерной поддержке. И вот здесь появляется довольно неудобная мысль.

Можно быть очень способным и оставаться незаметным. Можно много знать и не получить возможности применить эти знания. Можно ждать, что тебя однажды оценят, в то время как другой человек сам выходит туда, где появляются возможности. Это не означает, что всем нужно становиться громкими, экстравертными или постоянно себя рекламировать. Но это означает, что между способностью и результатом действительно существует еще один слой.

Среда тоже решает. При этом было бы слишком удобно сказать: всё зависит от характера человека. Нет. На результат влияет среда. Семья, в которой ребенку разрешали пробовать или, наоборот, постоянно останавливали. Школа. Люди, которых он встретил. Доступ к хорошему образованию. Деньги. Страна. Рынок. Первый руководитель. Случайная возможность оказаться в нужном месте. Человек может иметь потенциал, но никогда не попасть в среду, где он сможет проявиться. А другой может оказаться в такой среде очень рано. Поэтому истории успеха опасно объяснять одной фразой: «Он просто очень хотел». Жизнь сложнее. Но и обратная крайность мне кажется неверной: считать, что всё решают обстоятельства. Потому что в одинаковой среде разные люди все равно действуют по-разному.

Тогда что такое потенциал?

Наверное, именно здесь я бы разделила две вещи. Потенциал — это еще не достижение. Это возможность, которая при определенных условиях может стать способностью, действием, а затем результатом. У одного она реализуется быстро. У другого позже. Какая-то часть остается нереализованной вообще. Что-то мы получаем как исходные особенности. Что-то приобретем через обучение. Что-то развивается только тогда, когда жизнь заставляет нас действовать. А что-то мы можем иметь всю жизнь и никогда толком не использовать.

Поэтому, когда мы пытаемся понять потенциал человека, мне все меньше хочется смотреть только на то, что он уже успел получить: диплом, оценки, должность, сертификаты. Не менее интересно другое. Как он действует, когда не знает ответа? Что делает после ошибки? Как принимает решение? Как ведет себя рядом с людьми? На что способен, когда появляется возможность? И что делает, когда этой возможности пока нет?

Потому что именно где-то здесь начинается путь от «может» к «сделал».

Потенциал — это возможность. Но между возможностью и результатом всегда есть путь.

Джамиля Омарова