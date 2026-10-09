Когда «soft skills» не такие уж и «soft»

Мы привыкли делить навыки на hard и soft.

Hard — серьезные, профессиональные, измеримые. Soft — коммуникация, эмпатия, способность договариваться, адаптироваться, принимать решения.

Но чем больше технологий берет на себя техническую часть работы, тем страннее становится само слово «soft». Если человек умеет подготовить идеальный анализ, но не понимает, какое решение из него следует, — что здесь hard, а что soft? Если сильный специалист не может объяснить свою идею руководству? Если руководитель прекрасно понимает бизнес, но не может провести команду через изменения? Если сотрудник знает инструмент, но теряется, как только исчезает инструкция?

Во всех этих случаях знаний может быть достаточно.

А результата — нет.

Мы слишком долго считали, что главное можно измерить дипломом

У нас есть довольно понятные способы проверить hard skills. Экзамен. Диплом. Профессиональная сертификация. Техническое задание. Тест. Опыт работы.

С “soft skills” всегда было сложнее.

Человек может написать в резюме «коммуникабельный», «лидер», «умею работать в команде». Можно прекрасно рассказать об этом на интервью. А потом попасть в реальную ситуацию — и увидеть совсем другого человека.

И наоборот.

Очень тихий сотрудник может никак себя не рекламировать, но именно к нему команда идет, когда возникает сложная проблема. Человек может не производить впечатления лидера, но в кризисной ситуации спокойно собрать людей и начать действовать. Другой говорит блестяще, но исчезает, когда нужно взять ответственность. Поэтому со временем мне все интереснее не то, что человек говорит о себе, а то, как он действительно действует.

Иногда один человек строит то, чего другой даже не начинает

В истории бизнеса много основателей, которые начинали с очень небольшого. Не с MBA. Не с огромного капитала. Не с готовой стратегии развития международного холдинга. Один начинает подростком работать в торговле. Постепенно замечает, где возникает спрос, расширяет ассортимент, входит в новые отрасли, находит иностранных партнеров, а позже превращает набор предприятий в систему, способную пережить самого основателя. Другой подростком покидает небольшую деревню, начинает рабочим на хлопковых полях, через несколько лет переходит к торговле, затем — к производству, финансам и промышленности.

В Турции истории Вехби Коча и Хаджи Омера Сабанджи как раз начинались гораздо скромнее, чем масштаб компаний, которые выросли впоследствии. Коч вошел в торговлю в 16 лет и последовательно двигался от небольшой лавки к представительствам международных компаний, промышленности и институционализации Koç Group. Сабанджи начал рабочим в хлопковой отрасли, затем перешел к торговле и стал одним из создателей предприятий, на которых выросла Sabancı Group. Koç Holding

Для меня здесь интересно совсем не то, какое у них было образование.

Гораздо интереснее другое: что человек должен уметь делать, чтобы маленькая возможность со временем превратилась в большой результат?

Увидеть возможность. Начать. Договориться. Понять рынок. Рискнуть. Сделать вывод после ошибки. Найти партнеров. Удержать доверие. Перестроиться. Собрать людей. Передать часть ответственности другим.

В какой момент всё это стало «мягкими» навыками?

Мы называем soft именно то, на чем иногда держится весь результат

Можно великолепно знать продукт и не уметь его продать. Можно иметь сильную бизнес-идею и не убедить в ней ни одного человека. Можно быть выдающимся техническим специалистом и не построить команду. Можно отлично знать стратегию и разрушить изменения одной неудачной коммуникацией. Можно быть умнее многих вокруг и годами оставаться там же, потому что тебе трудно обратиться к новому человеку, попросить о встрече или показать собственную работу.

Здесь я бы отделила одну вещь. Речь не о том, что “hard skills” больше не нужны. Без знаний, профессии и компетентности «хорошая коммуникация» сама по себе мало что создает. Но, возможно, “soft skills” больше нельзя воспринимать как приятное дополнение к профессиональным знаниям.

Они становятся тем, что позволяет этим знаниям вообще превратиться в результат.

AI ( или уже SI) делает этот контраст еще заметнее

Сегодня два человека могут иметь доступ практически к одному и тому же инструменту. Оба могут попросить AI собрать информацию. Оба могут получить анализ. Оба могут за несколько минут подготовить презентацию, на которую раньше ушел бы день. Но дальше их пути расходятся.

Один принимает полученный ответ.

Другой задает еще один вопрос.

Один приносит руководителю красивый документ.

Другой замечает в цифрах то, что может стать проблемой через полгода.

Один использует инструмент.

Другой понимает контекст.

Чем доступнее становятся знания и технологии, тем заметнее становится разница в том, что человек с ними делает. И это уже не очень похоже на что-то «мягкое».

Исследования тоже постепенно меняют этот взгляд

OECD в анализе данных Survey of Adult Skills 2023 отдельно рассматривает социальные и эмоциональные навыки наряду с когнитивными. Вывод достаточно важный: когнитивные способности остаются существенными для результатов на рынке труда, но социальные и эмоциональные характеристики независимо связаны с занятостью, доходом, удовлетворенностью работой и другими жизненными результатами. OECD

То есть вопрос уже не в выборе между “hard” и “soft”. Скорее, мы все больше видим, что одно без другого работает хуже.

Профессиональные знания отвечают на вопрос: что я умею? Но дальше появляются другие вопросы. Могу ли я применить это в новой ситуации? Объяснить другому? Убедить? Признать ошибку? Перестроиться? Работать там, где нет готовой инструкции?

Именно здесь знания либо начинают создавать результат, либо остаются просто знаниями.

Может быть, поэтому потенциал мы тоже ищем не там?

Мы часто замечаем человека через его достижения. Хорошо учится. Много знает. Получил сильный диплом. Работает в известной компании. Но достижения рассказывают прежде всего о том, что уже произошло. А потенциал интересен тем, что еще только может произойти. И, возможно, часть этого будущего гораздо лучше видна не в сертификатах, а в повторяющихся способах действия.

Как человек входит в незнакомое.

Как взаимодействует с другими.

Как ведет себя после отказа.

Как реагирует, когда план не сработал.

Замечает ли возможность.

Ждет ли инструкции или начинает искать решение.

Способен ли превратить идею в действие.

Именно поэтому мне кажется странным продолжать относить всё это к чему-то дополнительному. Мы называем их “soft skills”. Но всё чаще именно от них зависит реальный результат.

Джамиля Омарова