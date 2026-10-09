Пашинян: мир между Арменией и Азербайджаном стал фактом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном в настоящее время является свершившимся фактом.

Об этом он сообщил в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ.

По словам армянского премьера, стороны прошли долгий путь к нормализации отношений после окончания боевых действий осенью 2020 года.

Характеризуя процесс урегулирования, Пашинян подчеркнул, что ключевую роль в установлении мира сыграла Алма-Атинская декларация. Кроме того, глава армянского правительства отдельно выделил практические шаги по восстановлению доверия, включая начало взаимной торговли. В частности, он отметил, что азербайджанская железная дорога задействована для перевозки армянских грузов уже почти год, а на государственной границе между двумя странами успешно демаркирован 12-километровый участок.