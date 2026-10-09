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Более 8,7 тыс. случаев Эболы и 4,2 тыс. смертей зарегистрировано в ДРК с мая

Редакция 1news11:55 - Сегодня
Более 8,7 тыс. случаев Эболы и 4,2 тыс. смертей зарегистрировано в ДРК с мая

Более 8,7 тыс. случаев лихорадки Эбола зарегистрировано с мая в Демократической Республике Конго (ДРК), более 4,2 тыс. заболевших умерли.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее информационном бюллетене, "по состоянию на 6 октября 2026 года в стране зарегистрировано 8728 подтвержденных случаев заболевания и 4205 подтвержденных летальных исходов", летальность составляет около 48,2%. За время, прошедшее после публикации 25 сентября предыдущего выпуска информационного бюллетеня ВОЗ по Эболе, в ДРК зафиксированы 775 новых подтвержденных случаев заболевания, включая 379 со смертельным исходом.

С 25 сентября вспышка Эболы распространилась на район Алимбонго в провинции Северное Киву, расширив тем самым "географический охват эпидемии". В настоящее время она затронула 64 района в семи провинциях на востоке страны. Особенно сильно пострадала провинция Итури.

В ВОЗ констатировали, что "на национальном уровне сохраняется интенсивная передача инфекции, хотя нагрузка распределена неравномерно". В одних районах "наблюдаются явные признаки замедления эпидемии, тогда как в других она продолжает нарастать". Сохраняющаяся высокая смертность, а также большое число случаев смерти вне лечебных учреждений "по-прежнему указывают на задержки в выявлении заболевания и получении надлежащей медицинской помощи".

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая в ДРК и Уганде. Угандийские власти объявили 28 июля, что вспышка на территории страны завершилась. 25 августа ВОЗ подтвердила эту информацию. 6 октября власти Кении сообщили о первом случае заражения в стране Эболой. Инфицированный - кенийский гражданин, который посещал ДРК, - умер в больнице.

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