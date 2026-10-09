В отношении модели Дениз Аккая выдали ордер на задержание

В Турции выдали ордер на задержание модели и телеведущей Дениз Аккая в рамках расследования по делу об оскорблении журналистки Илкнур Йылмаз.

По данным турецких СМИ, Д.Аккая не явилась для дачи показаний, несмотря на попытки связаться с ней. В связи с этим в рамках расследования было принято решение о выдаче ордера на задержание.

Ранее адвокат И.Йылмаз сообщал, что в декабре 2025 года в отношении Д.Аккая была подана жалоба в прокуратуру Стамбула. Она касалась предполагаемых клеветы, оскорблений, угроз и нарушения неприкосновенности частной жизни.

После появления информации об ордере И.Йылмаз написала в социальных сетях: «За клевету придется отвечать - за каждый случай отдельно».

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