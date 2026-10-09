Президент: Мероприятия в Лачине, объявленной культурной столицей Содружества, позволили ближе познакомиться с богатой и древней историей этого края

Сотрудничество в гуманитарной сфере является одним из основных направлений.

Хочу выразить благодарность главам государств СНГ за поддержку решения об объявлении города Лачин культурной столицей Содружества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

«Масштабные мероприятия, проведенные в Лачине в прошлом году, позволили нашим гостям ближе познакомиться с богатой и древней историей этого края. Наши гости смогли воочию увидеть его стремительное возрождение, а также масштабы проводимых восстановительных работ», - отметил глава государства.