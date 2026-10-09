 Президент: Мероприятия в Лачине, объявленной культурной столицей Содружества, позволили ближе познакомиться с богатой и древней историей этого края | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Президент: Мероприятия в Лачине, объявленной культурной столицей Содружества, позволили ближе познакомиться с богатой и древней историей этого края

Редакция 1news10:27 - Сегодня
Президент: Мероприятия в Лачине, объявленной культурной столицей Содружества, позволили ближе познакомиться с богатой и древней историей этого края

Сотрудничество в гуманитарной сфере является одним из основных направлений.

Хочу выразить благодарность главам государств СНГ за поддержку решения об объявлении города Лачин культурной столицей Содружества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

«Масштабные мероприятия, проведенные в Лачине в прошлом году, позволили нашим гостям ближе познакомиться с богатой и древней историей этого края. Наши гости смогли воочию увидеть его стремительное возрождение, а также масштабы проводимых восстановительных работ», - отметил глава государства.

Поделиться:
285

Актуально

Мнение

Баку укрепляет позиции между Востоком и Западом, Севером и Югом

Экономика

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Хроника

В городе Туркменбаши проходит заседание Совета глав государств СНГ в расширенном ...

Хроника

Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком ...

Политика

Севиндж Фаталиева: Независимый внешний курс Азербайджана вызывает неприятие у Европарламента

Лукашенко назвал историческим решение Баку председательствовать в СНГ в 2028 году

Пашинян: Железная дорога Азербайджана уже используется для перевозки армянских грузов

Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербурге 21 декабря

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Совет по медиа: Сообщения об «азербайджанском следе» в деле экс-главы германской разведки - дезинформация

Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная арка возвышалась бы в центре Иревана

Байрамов и Рубио обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

Абсолютный суверенитет и независимость

Последние новости

Apple сократила заказы на компоненты для iPhone 18 Pro из-за низкого спроса

Сегодня, 12:35

PASHA Bank поддерживает развитие молодёжи из уязвимых социальных групп

Сегодня, 12:33

Севиндж Фаталиева: Независимый внешний курс Азербайджана вызывает неприятие у Европарламента

Сегодня, 12:32

Баку укрепляет позиции между Востоком и Западом, Севером и Югом

Сегодня, 12:29

На освобожденных от оккупации территориях расширена сфера применения налоговых и таможенных льгот

Сегодня, 12:20

Лукашенко назвал историческим решение Баку председательствовать в СНГ в 2028 году

Сегодня, 12:18

Фарид Гаибов: «Азербайджанская молодежь сегодня добивается больших успехов во всех сферах»

Сегодня, 12:07

Пашинян: Железная дорога Азербайджана уже используется для перевозки армянских грузов

Сегодня, 12:05

Шариф: Пакистан продолжит стоять бок о бок с Саудовской Аравией

Сегодня, 12:00

«Не военнопленные, а жертвы обмана»: африканские страны требуют от Украины вернуть на родину своих граждан

Сегодня, 11:58

В городе Туркменбаши проходит заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 11:56

Более 8,7 тыс. случаев Эболы и 4,2 тыс. смертей зарегистрировано в ДРК с мая

Сегодня, 11:55

Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербурге 21 декабря

Сегодня, 11:45

Среднемесячная зарплата в Азербайджане приблизилась к 1 200 манатам

Сегодня, 11:43

В отношении модели Дениз Аккая выдали ордер на задержание

Сегодня, 11:40

Пропуск школы без уважительной причины: родителям грозит штраф в 100 манатов - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Экс-глава войск полиции Армении обвинен в летальном применении спецсредств 1 марта 2008 года

Сегодня, 11:30

Когда «soft skills» не такие уж и «soft»

Сегодня, 11:30

Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:26

В Азербайджане увеличилось число активных плательщиков НДС

Сегодня, 11:23
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55