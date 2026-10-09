В США казнь бывшего военного покажут в прямом эфире

Казнь бывшего майора армии США Нидаля Малика Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, будет транслироваться в прямом эфире.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Казнь через расстрел состоится 3 декабря на базе Форт-Худ в Техасе. Хасан станет первым с 1945 года осужденным, которого американские военные казнят через расстрел, отмечает Reuters. «Мне по душе тот настрой, который был у нас во время Второй мировой войны», — цитирует агентство AFP министра обороны США Пита Хегсета.

Предложение казнить 56-летнего Хасана через расстрел внес министр обороны США Пит Хегсет, а президент США Дональд Трамп поддержал его. Как передает AFP, в одном из интервью Хегсет заявлял: Хасана ждет «расстрел солдатами (...), и мы позаботимся о том, чтобы люди могли это видеть, чтобы казнь была публичной».

Хасан убил 13 человек на военной базе в Техасе

Американец палестинского происхождения Нидаль Хасан 5 ноября 2009 года с криками «Аллаху акбар!» открыл стрельбу на базе Форт-Худ по безоружным сослуживцам, собравшимся для прохождения медосмотра. Ответным огнем Хасан был ранен, с тех пор его ноги парализованы. Свои действия военный медик объяснил желанием защитить мусульман в Афганистане от американских солдат.

В 2013 году майор Хасан был признан виновным по всем 32 пунктам обвинения, военный трибунал после четырехчасового совещания единогласно приговорил его к смертной казни. Суд счел доказанным, что преступление было вдохновлено идеологией террористической сети «Аль-Каида».

Нидаль Хасан выслушал приговор абсолютно спокойно. На процессе он никогда не оспаривал своей вины, отказался от адвокатов и защищал себя сам, хотя никаких свидетелей или показаний в свою пользу суду не представил. Адвокаты, принудительно назначенные ему по закону, выразили мнение, что Хасан намеренно старался добиться смертного приговора. С тех пор он содержится в военной тюрьме в штате Канзас.

Как отмечает агентство AFP, после возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года число смертных приговоров, приведенных в исполнение в США, резко возросло. Расстрел как способ казни по суду разрешен в пяти штатах.

Источник: DW