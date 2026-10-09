Энтони Ваккарелло покинул пост креативного директора Saint Laurent - ВИДЕО

Энтони Ваккарелло покинул пост креативного директора французского модного дома Saint Laurent после десяти лет работы.

Дизайнер возглавил креативное направление бренда в 2016 году, сменив Эди Слимана. За это время Э.Ваккарелло сформировал узнаваемый стиль Saint Laurent, сохранив характерную эстетику модного дома и адаптировав ее к современным тенденциям.

Под руководством Э.Ваккарелло Saint Laurent укрепил свои позиции на международном рынке предметов роскоши - дизайнер уделял особое внимание четким силуэтам, лаконичному крою и чувственной эстетике, которые стали отличительными чертами его коллекций.

На фоне новостей об уходе из Saint Laurent Ваккарелло опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте видео с подписью «A bientot», что переводится с французского как «До скорого».

При этом Э.Ваккарелло не стал напрямую комментировать свой уход, в то время как материнская компания Saint Laurent - Kering - поблагодарила дизайнера за вклад в развитие бренда. Имя его преемника пока не объявлено.