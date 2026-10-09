Зарубежные путешественники посетили монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре - ФОТО

В Кяльбаджар прибыли зарубежные путешественники, прибывшие в Карабах и Восточный Зангезур во главе с основателем всемирно известного клуба Most Traveled People (MTP) Чарльзом Велеем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, путешественники посетили монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе.

Это 17-я по счету групповая поездка членов всемирно известных клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур, осуществленная в 2021-2026 годах. Подобные поездки позволяют путешественникам на месте ознакомиться с широкомасштабными созидательными и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях.