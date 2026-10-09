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2029 год объявлен в СНГ Годом транспортной связанности

Редакция 1news14:45 - Сегодня
2029 год объявлен в СНГ Годом транспортной связанности

По инициативе Туркменистана 2029 год объявлен в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Годом транспортной связанности.

Соответствующее решение подписано по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники заседания также подписали ряд документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках Содружества.

В их числе — протокольное решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, решение о проекте Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2027 году Года правового просвещения в СНГ, а также решение о Плане многоуровневых политических консультаций между министерствами иностранных дел государств — участников Содружества.

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