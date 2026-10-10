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В Бразилии полиция спасла 13 детей из захваченного детского сада, нападавший ликвидирован

Редакция 1news09:00 - Сегодня
В Бразилии полиция спасла 13 детей из захваченного детского сада, нападавший ликвидирован

Вчера бразильская полиция освободила 13 детей, удерживавшихся в заложниках в детском саду, и ликвидировала нападавшего, угрожавшего поджечь здание, сообщили официальные лица.

Инцидент произошел в южном городе Куритиба. Командир спецназа военной полиции штата Парана Александре Лопес Диас сообщил журналистам, что правоохранителям удалось успешно нейтрализовать преступника и спасти 13 детей, которых сразу передали медикам и экстренным службам. Он также добавил, что как минимум один ребенок получил ранение.

Злоумышленник приехал к зданию на велосипеде, перелез через забор муниципального центра дошкольного образования и забаррикадировался в комнате вместе с 13 воспитанниками. Затем он разлил по помещению легковоспламеняющееся вещество и взялся за зажигалку. При себе у него был нож и предмет, имитирующий огнестрельное оружие, который позже оказался муляжом. По словам представителя полиции, на протяжении всех переговоров мужчина удерживал детей вокруг себя, а одного ребенка держал на руках.

Переговоры продолжались от двух с половиной до трех часов. Со временем дети начали сильно нервничать, а нападавший стал применять к ним физическое насилие. Поняв, что обстановка накаляется и возникла непосредственная угроза жизни воспитанников, спецназ принял решение о начале тактического штурма. В эфире местных телеканалов были показаны кадры, как воспитатели и персонал спешно эвакуируют остальных детей из здания. По сообщениям местных СМИ, во время операции раздались выстрелы и звуки светошумовых гранат.

Личность нападавшего установлена — полиция заявила, что он страдал шизофренией. Его мотивы, а также возможные связи с кем-либо из сотрудников или воспитанников детского сада пока не установлены. Мэр Куритибы Эдуардо Пиментел написал в Instagram, что после мучительных и напряженных минут все 13 детей живы и находятся в безопасности.

В последние годы Бразилия столкнулась с серией нападений на учебные заведения. В частности, в апреле 2023 года мужчина, вооруженный топором, убил четверых детей в детском саду города Блуменау, также расположенного на юге страны. — AFP

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