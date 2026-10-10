МЧС раскрыло подробности пожара с автомобилями в Масазыре - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

МЧС Азербайджана обнародовало подробности пожара, произошедшего во дворе одного из жилых комплексов в поселке Масазыр Абшеронского района.

Огнем были повреждены пять автомобилей.

В результате пожара сгорели горючие части легковых автомобилей Mercedes, Lada и Hyundai, автомобиль Renault сгорел частично.

Кроме того, под воздействием высокой температуры частично расплавился задний фонарь автомобиля BAIC.

Причины возгорания пока неизвестны.

11:36

В поселке Масазыр Абшеронского района сгорели четыре автомобиля.

Инцидент произошел в жилом массиве Yeni Bakı.

На место были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар был потушен в короткие сроки.

Причина происшествия и другие подробности уточняются.