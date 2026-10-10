Чемпионат мира: Ушанги Кокаури завоевал серебряную медаль - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, стал серебряным призёром чемпионата мира в Баку.

В финале турнира Кокаури встретился с российским спортсменом Иналом Тасоевым, которому уступил в решающем поединке.

Таким образом, представитель Азербайджана завершил чемпионат мира с серебряной медалью.

15:04

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури вышел в финал чемпионата мира.

В полуфинале спортсмен встретился с представителем Финляндии Марти Пумалайненом.

Одержав победу над соперником, Кокаури завоевал путёвку в финал, где поборется за золотую медаль с российским дзюдоистом Иналом Тасоевым.

14:40

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) прошел в 1/4 финала на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает 1news.az, в 1/8 финала он одолел Якуба Сордили (Польша).

В четвертьфинале он вступит в борьбу с другим представителем сборной Азербайджана Кянаном Насибовым.