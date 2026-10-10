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Роспотребнадзор запретил продажу в России ряда грузинских вин, пива и напитков

Редакция 1news15:36 - Сегодня
Роспотребнадзор запретил продажу в России ряда грузинских вин, пива и напитков

Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз и оборот в России отдельных алкогольных и безалкогольных напитков грузинского производства, сообщает РБК со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания, и источники на алкогольном рынке и в крупной торговой сети.

Согласно документу, ограничение введено в рамках временной санитарной меры, предусмотренной решением Совета Евразийской экономической комиссии. Она касается продукции, не соответствующей установленным требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности.

Под ограничения попали вина компаний «Телиани Вели», «Тбилвино» и «Вайнмен», а также вино и коньяк производителя «Братья Асканели». Запрет также распространяется на пиво «Грузинской пивной компании», произведенную в Грузии сильногазированную безалкогольную Coca-Cola и минеральную воду «Набеглави» компании «Хелси Вотер».

Источник РБК на алкогольном рынке подтвердил информацию об ограничениях. Представитель одной из крупнейших торговых сетей также сообщил изданию, что соответствующее письмо поступило.

РБК направил запросы в Роспотребнадзор, Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), а также торговым сетям X5, «Магнит», «Лента», Spar, «Ашан» и Metro.

Ранее российское ведомство вводило ограничения в отношении напитков из Армении. В мае 2026 года Роспотребнадзор распорядился приостановить реализацию алкогольной продукции трех армянских производителей — ВЕДИ-АЛКО, Абовянского коньячного завода и винно-коньячного дома «Шахназарян» — после выявления несоответствия обязательным требованиям.

В апреле ведомство также приостановило ввоз и оборот отдельных партий армянской минеральной воды «Джермук». Причиной стало якобы выявленное превышение допустимых показателей содержания гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов.

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