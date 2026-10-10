Пашинян объявил о запуске Амулсарского рудника, экологи выступили с протестом

Представители власти Армении втайне отправились на официальное открытие Амулсарского рудника.

Об этом заявила инициатива "Амулсар без рудника" в ответ на заявление премьер-министра Никола Пашиняна.

В субботу на Амулсарском руднике был дан официальный старт добыче руды. На открытии Пашинян заявил, что открытие проекта откладывалось несколько лет, так как правительство хотело до конца изучить все экологические вопросы, которые поднимались ранее, в том числе о рисках загрязнения озера Севан. Проект был начат только после того, как серия экспертиз не оставила места опасениям.

"Представители инициативы "Амулсар без рудника" по дороге в Джермук случайно узнали, что сегодня рудник официально открывают. Уважаемые джермукцы, все, кому это небезразлично, вы готовы видеть, как на ваших глазах исчезает целая гора, как разрушается экосистема целого региона, загрязняется вода, вы готовы видеть падение Джермука?" — отметили авторы заявления.

Амулсарский рудник, второй по запасам золота в Армении, расположен на границе Вайоцдзорской и Сюникской областей, неподалеку от Джермука и Кечутского водохранилища. Его близость к экологически значимым объектам вызывала протесты экологов, которые с 2018 года блокировали доступ к руднику.

После прихода Пашиняна к власти в 2018 году кабмин потребовал пересмотреть разрешения на добычу на руднике. Все это сопровождалось многочисленными акциями экоактивистов. Впоследствии проверки показали, что риски остаются управляемыми, но разрешения на добычу компания Lydian Armenia тогда не получила. И лишь в 2023 году процесс был перезапущен с подписанием меморандума и передачей правительству Армении 12,5% акций компании.

Источник: Sputnik Армения