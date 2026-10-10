В Баку прибыл президент Европейской федерации тяжелой атлетики - ФОТО

Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (ФТА) Кямран Набизаде и вице-президент ФТА Фирдовси Умудов встретились с президентом Европейской федерации тяжелой атлетики Астритом Хасани, находящимся с рабочим визитом в нашей стране.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации, в ходе беседы гость был проинформирован о том, что государство оказывает большую поддержку не только тяжелой атлетике в Азербайджане, но и развитию спорта в целом. Было отмечено, что Федерация тяжелой атлетики Азербайджана всегда уделяла особое внимание развитию международных связей. Неслучайно сборные команды различных стран Европы и мира периодически проводят учебно-тренировочные сборы в Баку.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об усилении контроля за соблюдением принципов чистого спорта, а также внимании к развитию юниоров и молодых спортсменов.