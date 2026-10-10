Преподаватель Карабахского университета и брат шехида назначены судьями в Азербайджане

В Азербайджане назначены новые судьи. Нурана Асиф гызы Мамедова будет работать в Наримановском районном суде Баку, а Али Ильгар оглы Ализаде — в Шамкирском районном суде.

Нурана Мамедова родилась 22 августа 1999 года в Гёйгёльском районе. В 2016 году она поступила на юридический факультет Бакинского государственного университета, набрав 687 баллов, и была удостоена Президентской стипендии.

В 2020 году Мамедова с отличием окончила бакалавриат, а в 2022 году — магистратуру по специальности «Право интеллектуальной собственности». Обучение на обеих ступенях проходило на английском языке.

В ходе профессиональной деятельности она работала секретарём судебного заседания Бакинского административного суда, занималась адвокатской практикой, а с 2024 года преподавала на факультете гуманитарных и социальных наук Карабахского университета.

Али Ализаде родился 8 августа 1991 года в Газахском районе. В 2012 году он окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. Свою карьеру начал в 2013 году в должности секретаря судебного заседания Кяпазского районного суда Гянджи, после чего работал на различных должностях в юридической сфере.

Али Ализаде является братом Юкселя Ильгар оглы Ализаде, погибшего 9 ноября 2020 года в ходе Отечественной войны в боях на Ходжавендском направлении.

Посмертно Юксель Ализаде был награждён орденом «За службу Отечеству» III степени, а также медалями «За Родину», «За отличие в бою» и «За освобождение Ходжавенда».