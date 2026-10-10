Хуситы вновь нанесли удар по аэропорту Эр-Рияда: есть постравшие - ОБНОВЛЕНО
При взрыве в международном аэропорту Эр-Рияда пострадали люди, пассажиров из некоторых частей воздушной гавани эвакуировали, передает Reuters со ссылкой на двух очевидцев и двух источников.
Один из них заявил, что видел множество раненых на полу аэропорта. Туда направили более 10 машин скорой.
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Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде вновь подвергся атаке.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на двух официальных лиц, аэропорт эвакуировали, а авиарейсы временно приостановили.
Администрация аэропорта призвала пассажиров перед поездкой уточнять информацию о статусе рейсов у авиакомпаний.
Напомним, в результате атак на аэропорт, произошедших накануне, погибли три человека.
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