В Польше задержали 76 человек после инцидентов в школах

Полиция Польши проверила почти 50 тыс. учебных заведений в связи с трагическими событиями в школах Мазовецкого воеводства. На данный момент правоохранители задержали по всей стране 76 человек и зафиксировали более 230 инцидентов.

Об этом сообщает на Polsat News.

В субботу утром полиция опубликовала сообщение об операции, начатой после нападений в школах в Остроленке и вблизи Вишкова, а также после предотвращения инцидента в Серпце.

Было зафиксировано 231 происшествие, по каждому из которых правоохранители проводят оперативные мероприятия в связи с обоснованным подозрением в совершении противоправного деяния.

К настоящему времени проверено почти 50 тыс. учебных заведений и задержано 76 человек.

«Полицейские не только работают над выяснением обстоятельств указанных случаев, но и продолжают круглосуточно мониторить сеть и реагировать на каждое сообщение», — заявили в полиции.