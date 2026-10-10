Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира, перечислив свои достижения в урегулировании международных конфликтов.

Как передает 1news.az, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он урегулировал восемь войн и близок к завершению или урегулированию еще двух. Он также заявил, что обеспечил возвращение всех израильских заложников, включая последних 28 — живых и погибших, а также освобождение и возвращение домой сотен заложников из разных стран мира.

Кроме того, президент США заявил о победе в войне в Венесуэле и захвате руководившего страной «жестокого диктатора». Трамп также подчеркнул, что не позволил Ирану получить ядерное оружие.

«И многое другое! И все же, несмотря на все это, ни я, ни Соединенные Штаты Америки не получили Нобелевскую премию мира. Вот это да!» — написал он.

Накануне Трамп уже критиковал решение не присуждать ему награду, назвав его «несмываемым пятном» на репутации Норвегии. Он также заявил, что Нобелевская премия мира была дискредитирована людьми, принимавшими это решение.

Напомним, 9 октября Нобелевскую премию мира за 2026 год присудили южноафриканской правозащитнице Нави Пиллэй, занимавшей ранее посты верховного комиссара ООН по правам человека и судьи Апелляционной палаты МУС.

Спустя всего несколько часов США ввели санкции против Международного уголовного суда.