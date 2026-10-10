Роналду отстранён от снойбор

Дисциплинарный совет Португальской федерации футбола открыл дело в отношении нападающего Криштиану Роналду и принял решение о его временном отстранении.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Как отмечается в заявлении, расследование касается обстоятельств, о которых стало известно 7 октября 2026 года. Дело признано срочным и 10 октября передано в Комиссию по дисциплинарному расследованию. В федерации подчеркнули, что до завершения разбирательства дополнительная информация разглашаться не будет.

Ранее Роналду заявил, что выдвинул ряд условий главному тренеру сборной Португалии после того, как не вышел на поле в матче против Норвегии.