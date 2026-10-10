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В Киеве под ракетный удар попал азербайджанский ресторан - ФОТО

Редакция 1news17:42 - Сегодня
В Киеве под ракетный удар попал азербайджанский ресторан - ФОТО

Российская армия днем 10 октября нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, всего через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Киеве раздались сильные взрывы. Сработала система противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна из обезвреженных ракет упала на территорию одного из ресторанов в Оболонском районе, в результате чего пострадали как минимум 6 человек. Пятеро из них были госпитализированы.

По информации, полученной АЗЕРТАДЖ, пострадавшим рестораном оказался ресторан азербайджанской национальной кухни «Десант». В настоящее время выясняется, есть ли среди пострадавших азербайджанцы.

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