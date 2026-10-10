Дениз Аккая приговорена к 7,5 месяцам тюрьмы за насилие над дочерью

Вынесен окончательный приговор по делу бывшей турецкой модели и телеведущей Дениз Аккая, обвиняемой в применении насилия к собственной дочери.

Как сообщают турецкие СМИ, суд приговорил ее к 7 месяцам и 15 дням лишения свободы.

Инцидент произошел в 2024 году. В своих первоначальных показаниях Дениз Аккая утверждала, что сама подверглась нападению со стороны дочери. Однако ее 15-летняя дочь заявила, что мать применила к ней физическое насилие.

На первом судебном заседании Аккая была приговорена к четырем месяцам лишения свободы. После того как адвокат дочери выразил несогласие с решением и подал апелляцию, дело рассмотрели повторно.

Суд отказался отсрочить исполнение нового приговора, сославшись на то, что ранее Аккая уже была осуждена по другому уголовному делу.

На заключительном заседании судья постановил приговорить бывшую модель к 7 месяцам и 15 дням лишения свободы.

Если приговор вступит в законную силу, Дениз Аккая отправится в исправительное учреждение для отбывания реального срока.

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