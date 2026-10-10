 Дениз Аккая приговорена к 7,5 месяцам тюрьмы за насилие над дочерью | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Дениз Аккая приговорена к 7,5 месяцам тюрьмы за насилие над дочерью

Редакция 1news18:25 - Сегодня
Дениз Аккая приговорена к 7,5 месяцам тюрьмы за насилие над дочерью

Вынесен окончательный приговор по делу бывшей турецкой модели и телеведущей Дениз Аккая, обвиняемой в применении насилия к собственной дочери.

Как сообщают турецкие СМИ, суд приговорил ее к 7 месяцам и 15 дням лишения свободы.

Инцидент произошел в 2024 году. В своих первоначальных показаниях Дениз Аккая утверждала, что сама подверглась нападению со стороны дочери. Однако ее 15-летняя дочь заявила, что мать применила к ней физическое насилие.

На первом судебном заседании Аккая была приговорена к четырем месяцам лишения свободы. После того как адвокат дочери выразил несогласие с решением и подал апелляцию, дело рассмотрели повторно.

Суд отказался отсрочить исполнение нового приговора, сославшись на то, что ранее Аккая уже была осуждена по другому уголовному делу.

На заключительном заседании судья постановил приговорить бывшую модель к 7 месяцам и 15 дням лишения свободы.

Если приговор вступит в законную силу, Дениз Аккая отправится в исправительное учреждение для отбывания реального срока.

Читайте по теме:

В отношении модели Дениз Аккая выдали ордер на задержание

В Турции задержана модель Дениз Аккая

 

Поделиться:
413

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев принял главу Чеченской Республики России - ФОТО

Общество

Африка единогласно поддержала Инфантино, а раскол в УЕФА продолжается

Политика

Шахбаз Шариф позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Общество

Завтра в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

В мире

Хуситы вновь нанесли удар по аэропорту Эр-Рияда: есть постравшие - ОБНОВЛЕНО

США потребовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ - СМИ

Дениз Аккая приговорена к 7,5 месяцам тюрьмы за насилие над дочерью

ЕС утвердит крупнейший с начала войны пакет санкций против России

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

В Китае праздничные каникулы вызвали масштабные заторы на автомагистралях - ВИДЕО - ФОТО

Узбекистан усилил санитарный контроль после сообщений о возможном случае чумы в России

Школьники во Франции начали применять коктейли Молотова - ВИДЕО

ВС Йемена сообщили о начале операции по освобождению Саны от хуситов - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Хуситы вновь нанесли удар по аэропорту Эр-Рияда: есть постравшие - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:40

Африка единогласно поддержала Инфантино, а раскол в УЕФА продолжается

Сегодня, 20:31

США потребовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ - СМИ

Сегодня, 20:20

Чемпионат мира: Ушанги Кокаури завоевал серебряную медаль - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:40

В Баку перевернулся грузовик: четыре человека погибли

Сегодня, 19:20

Преподаватель Карабахского университета и брат шехида назначены судьями в Азербайджане

Сегодня, 19:00

Роналду отстранён от снойбор

Сегодня, 18:45

Дениз Аккая приговорена к 7,5 месяцам тюрьмы за насилие над дочерью

Сегодня, 18:25

В Баку прибыл президент Европейской федерации тяжелой атлетики - ФОТО

Сегодня, 18:10

ЕС утвердит крупнейший с начала войны пакет санкций против России

Сегодня, 17:55

В Киеве под ракетный удар попал азербайджанский ресторан - ФОТО

Сегодня, 17:42

Армению накрывает ценовое давление: инфляция превысила 4%

Сегодня, 17:30

В Берлине проходит демонстрация против правительства

Сегодня, 17:20

Mercedes столкнулся с грузовым поездом на участке Сальян-Салманлы

Сегодня, 17:10

В Польше задержали 76 человек после инцидентов в школах

Сегодня, 17:06

Состоялся совместный обед президента Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики России

Сегодня, 16:55

Трамп вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира

Сегодня, 16:55

ЕС планирует сократить расходы на оборону

Сегодня, 16:47

В Баку столкнулись два пассажирских автобуса - ВИДЕО

Сегодня, 16:36

Ильхам Алиев и Рамзан Кадыров посетили «Баку Белый город» - ФОТО

Сегодня, 16:20
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55