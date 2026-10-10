Африка единогласно поддержала Инфантино, а раскол в УЕФА продолжается

Минувшая неделя дала два документа, которые стоит читать рядом. В один и тот же день, 8 октября, УЕФА объявил, что требование сменить руководство ФИФА разделяют все его члены, кроме одного, а Африканская конфедерация футбола сообщила, что все ее 54 федерации поддерживают Джанни Инфантино безоговорочно. При этом одна из европейских федераций, числящихся среди подписантов, продолжает публично заявлять обратное.

Чем ближе мартовские выборы, тем отчетливее видно, что публичная арифметика этой кампании складывается не из голосов, а из заявлений - и что заявления эти все чаще расходятся между собой. Минувшая неделя дала тому сразу несколько подтверждений, уместившихся в один день.

Выступая 8 октября на стратегической конференции в Кабо-Верде, президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе сообщил, что все 54 африканские федерации поддерживают Джанни Инфантино единогласно и безоговорочно. Африка - крупнейшая по числу голосов конфедерация ФИФА: ее ассоциации составляют более четверти из 211, которым предстоит избирать президента.

В тот же день УЕФА обнародовал итоги встречи национальных ассоциаций в Берлине. Главная фраза этого документа и сделала его новостью: европейская конфедерация и все национальные ассоциации, за исключением Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, согласовали четкое направление реформы ФИФА.

«Однако только институциональной реформы будет недостаточно. ФИФА также нужно новое руководство: уважаемый и объединяющий всех лидер, имеющий глубокие корни в футболе, обладающий видением и опытом, чтобы вести за собой, способностью вызывать доверие в разных регионах и безоговорочной приверженностью развитию, реформам, честности и независимости», - говорится в заявлении.

Позицию европейской конфедерации ее президент Александер Чеферин сформулировал резче: «Пришло время сказать: «Хватит». Представьте, что у вас за спиной обсуждают продажу вашего достояния или вручают премию мира, не посоветовавшись с вами заранее. Футбол важнее тех, кто им управляет. Никто не имеет права продавать его будущее. Футбол не продается. Ни сегодня, ни завтра». Речь шла о проекте продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам и о награде, которую Инфантино вручил президенту США Дональду Трампу.

Два заявления, одна дата, 54 голоса в каждой колонке.

Чего нет в заявлении УЕФА

Стоит обратить внимание на то, каким глаголом европейская конфедерация описала позицию своих членов. В собственном релизе УЕФА не сказано «подписали» - сказано «согласовали», хотя в изложении ряда изданий речь идет именно о подписании. Ни списка федераций, ни результатов голосования, ни единой подписи под документом УЕФА не опубликовал.

Перед нами заявление конфедерации о том, какова позиция ее членов, составленное самой конфедерацией и ею же обнародованное. Проверить такое утверждение можно единственным способом - сопоставив его с тем, что те же самые федерации говорят от собственного имени. И здесь обнаруживается, что картина сложнее заявленной.

Что сказал Азербайджан

АФФА своей позиции с начала кризиса не обозначала два месяца - ни при объявлении проекта FIFA Forward Enterprise, ни при его отзыве, ни при объявлении бойкота турниров, ни при его приостановке. Молчание прервалось 29 сентября, в день, когда Инфантино был принят в Баку Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: ассоциация распространила сообщение, завершающееся прямой формулировкой - АФФА полностью поддерживает ФИФА и Джанни Инфантино.

Позиция, таким образом, заявлена самой федерацией, публично и от ее собственного имени, за девять дней до берлинской встречи. То, что УЕФА вынес Азербайджан в скобки своего релиза, лишь подтверждает: в Ньоне об этом знают.

Что сказала Латвия

Куда любопытнее история федерации, которую УЕФА в скобки не вынес.

Еще 27 июля - за день до того, как стало известно о проекте продажи долей в чемпионате мира, - президент Латвийской футбольной федерации Вадим Ляшенко публично похвалил работу Инфантино и выдвинул его кандидатуру на новый срок. Когда неделей позже скандал развернулся в полную силу, тон в Риге переменился: 4 августа ЛФФ сообщила, что не спешит называть фаворита предстоящих выборов.

Пауза продлилась до конца сентября. 28 сентября новый офис федерации на улице Э. Мелнгайля открывали в присутствии самого Инфантино; президент ФИФА встретился с Ляшенко и министром экономики Виктором Валайнисом, и на встрече обсуждались планы Латвии и Украины провести совместный чемпионат мира среди игроков до 20 лет, развитие футбольной инфраструктуры и экономическая отдача от крупных международных турниров.

«Джанни Инфантино сделал много вещей, которые сложно перечислить за одну минуту, но я благодарен ему за поддержку во всем мире, за его вклад в развитие футбола. Конечно, Латвия всегда на его стороне. Он может рассчитывать на нашу поддержку», - заявил Ляшенко после открытия офиса.

Позиция эта не изменилась и после берлинской встречи. Как сообщило 10 октября латвийское издание Delfi, глава ЛФФ подтвердил, что федерация продолжит поддерживать Инфантино, - при том что почти все члены УЕФА, включая Латвию, значатся среди тех, кто заявил об утрате доверия к руководству ФИФА.

Три дня, три столицы

Визит в Ригу пришелся на те же дни, что и две другие встречи президента ФИФА с главами государств. 28 сентября Инфантино находился в Латвии, 29-го его принимал в Баку Ильхам Алиев, 30-го в Ташкенте - Шавкат Мирзиеев. Следом, 29 и 30 сентября, последовали три заявления национальных федераций о поддержке действующего президента ФИФА.

Напомним, что Азербайджан в эти дни готовился принять первый в истории чемпионат мира и фестиваль ФИФА U-15, который стартует в Баку 24 октября, а чемпионат мира среди игроков до 20 лет Азербайджан и Узбекистан примут совместно.

Взгляд со стороны

8 октября агентство Associated Press сообщило, что поддержку Инфантино обещали Азербайджан и Латвия, и прямо констатировало: УЕФА не является единым блоком. По подсчетам агентства, у действующего президента ФИФА уже около 90 обещанных голосов - при необходимых для победы 106 и притом что имя хотя бы одного реального соперника на тот момент еще не прозвучало.

Иными словами, формула «все, кроме одного» и независимый подсчет голосов расходятся уже на второй федерации.

Как это уже было

Опыт нынешнего лета дает основания относиться к подобным цифрам с осторожностью - и к африканским, и к европейским. 30 июля УЕФА сообщил, что все 55 его членов единогласно одобрили отказ от участия в турнирах ФИФА, пока в силе проект продажи долей в чемпионате мира. За тот месяц, что бойкот формально действовал, ни одна европейская федерация не снялась ни с одного турнира - ни те, кто громче всех требовал отставки Инфантино, ни те, кто предпочел промолчать. 27 августа бойкот был приостановлен, так и не начавшись.

С конца июля 1news.az последовательно писал о том, что заявление конфедерации не тождественно позиции ее членов и что голосовать в марте будут не шесть конфедераций, а 211 ассоциаций поименно. Различие между коллективным заявлением и поименным голосованием состоит ровно в том, что во втором случае промолчать за компанию невозможно.

Что впереди

Инфантино своих намерений не скрывает. «Конечно, я буду кандидатом на выборах 18 марта следующего года. Моя программа - или мой слоган, если хотите - очень прост, но в то же время очень четок: «Футбол принадлежит всем, везде в мире»», - заявил он, добавив, что ФИФА намерена сокращать разрыв между крупными футбольными державами и остальными.

Первым вызов ему бросил 55-летний Рамон Вега - бывший игрок сборной Швейцарии, выступавший за «Тоттенхэм», «Селтик», «Уотфорд» и «Грассхоппер», завершивший карьеру в 2004 году и работавший с тех пор преимущественно в финансовой сфере. «Футбол не принадлежит президентам, конфедерациям или администраторам. Футбол больше любой должности, любого человека или любого института. Сейчас футбол находится в реанимации, на аппарате жизнеобеспечения. Мы больше не можем ждать. ФИФА нужны новое направление и фундаментальные реформы», - заявил он.

Стоит, впрочем, учитывать, что Вега рассматривал возможность выдвижения уже трижды - в 2015, 2019 и 2022 годах - и ни разу не смог заручиться минимальной поддержкой пяти национальных федераций из 211.

Следующая встреча 55 национальных ассоциаций УЕФА пройдет до 17 ноября - за день до того, как закрывается выдвижение кандидатур. Единого кандидата у европейской конфедерации по-прежнему нет: Насер аль-Хелаифи снял свою кандидатуру 12 августа, а Александер Чеферин от участия отказался, объяснив это тем, что его убедительность выше, если он на должность не претендует.

Для победы требуется 106 голосов из 211.