В Баку перевернулся грузовик: четыре человека погибли

В посёлке Локбатан Гарадагского района Баку перевернулся грузовик, погибли четыре человека

Как сообщает Oxu.Az, 40-летний Худояр Самедов ехал на грузовике Mercedes Atego с животноводческого рынка в Имишлинском районе в Баку. На дороге Баку–Алят водитель потерял управление, в результате чего грузовик перевернулся.

В результате аварии водитель и трое пассажиров — 50-летний Изахат Мамиев, 48-летний Рахиб Исфандияров и 45-летний Вугар Гусейнов — скончались на месте происшествия.

Ещё один пассажир, 42-летний Алёша Баширов, был доставлен с тяжёлыми травмами в Клинический медицинский центр №1. Его состояние оценивается как тяжёлое.