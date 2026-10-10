Азербайджанские дзюдоисты завоевали рекордные семь медалей на чемпионате мира в Баку
Азербайджанские дзюдоисты завоевали в индивидуальных выступлениях на чемпионате мира в Баку семь медалей. Этот результат стал рекордным для сборной на мировых первенствах.
В активе команды одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые награды.
В первый день соревнований, стартовавших 4 октября, чемпионом мира стал Ахмед Юсифов (60 кг).
Серебряные медали завоевали Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг), бронзовые - Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг).
Итоги чемпионата мира будут подведены командными соревнованиями. Турнир проходит на Национальной арене гимнастики.
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