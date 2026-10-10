Автомобиль Mercedes столкнулся с грузовым поездом на участке Сальян-Салманлы, в результате происшествия поврежден локомотив.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), авария произошла утром 10 октября.

По данным компании, водитель автомобиля нарушил правила проезда железнодорожного переезда и выехал перед двигавшимся грузовым составом.

Машинист применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось.