Массовая демонстрация против политики федерального правительства Германии и за изменение политического курса проходит в центре Берлина.

Активисты собрались у Бранденбургских ворот и маршем через центральные улицы города направились в сторону Александерплац, передает корреспондент ТАСС.

Организатором манифестации выступило протестное движение Projekt M1llion. По данным местных правоохранительных органов, организаторы заявили об участии порядка 10 тыс. человек. Собравшиеся выступают с резкой критикой курса правящей коалиции ФРГ. Среди ключевых требований демонстрантов — немедленная отставка правительства Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца, проведение досрочных выборов в бундестаг (парламент ФРГ), реформа избирательной системы с внедрением элементов прямой демократии, а также кардинальное ужесточение миграционного законодательства. Они также выступают за мирное урегулирование конфликтов, в том числе на Украине.

Активисты держат в руках флаги Германии, а также голубые флаги с голубем мира. Многие участники акции выступают за налаживание отношений с Россией. Некоторые пришли на демонстрацию с российскими триколорами. Часть активистов также требует прекращения помощи Украине, включая поставки оружия. На некоторых плакатах можно увидеть надпись Frieden mit Russland («Мир с Россией»).

Безопасность участников манифестации обеспечивают многочисленные сотрудники берлинской полиции. Перекрыты несколько центральных улиц, изменены маршруты общественного транспорта. На данный момент информации о серьезных инцидентах или задержаниях не поступало.

Источник: ТАСС