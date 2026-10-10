Трамп: Я остановил восемь войн, а премию дали человеку, о котором никто никогда не слышал

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира, и заявил, что с Норвегией «что-то не так», передает ТАСС.

«Я предотвратил много событий. Я остановил восемь войн, а они дали Нобелевскую премию человеку, о котором никто никогда не слышал. <…> Что-то не так в Норвегии», — сказал он журналистам.

Ранее Норвежский нобелевский комитет заявил, что Нобелевскую премию мира за 2026 год получит юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем «Нави» Пиллэй, которая в 2008–2014 годах занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека. Лауреата решили отметить премией «за ее усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права».

85-летняя Пиллэй занимала посты судьи Высокого суда Южной Африки, Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда. Она являлась верховным комиссаром ООН по правам человека и до недавнего времени возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях.

Сейчас Пиллэй является судьей Международного суда ООН, рассматривающего дело, в рамках которого Мьянму обвиняют в геноциде.