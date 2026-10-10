Стало известно состояние отца и сына, пострадавших при взрыве мины в Джебраиле

Стало известно о состоянии отца и сына, подорвавшихся на мине в Джебраильском районе.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, 9 октября двое мужчин, пострадавших при взрыве в Джебраильском районе, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Клинического медицинского центра в Баку.

Отмечается, что им оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время лечение обоих пациентов продолжается в соответствующем отделении. Их состояние оценивается как стабильное.