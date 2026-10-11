Дональд Трамп планирует переименовать океаны

Президент США Дональд Трамп планирует переименовать Атлантический или Тихий океаны в "океан Трампа" или "океан Америк" до ухода со своего поста.

Как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Теннесси.

"Нам нужен океан. Поэтому я подумывал либо об Атлантическом, либо о Тихом океане. Мы назовем его "океан Трампа" или "океан Америк". Что-то в этом роде. Нам нужно это сделать, пока я не ушел. Я считаю, что у нас должен быть океан, и нам нужна великая река. Но я не собираюсь менять название Миссисипи. Я люблю Миссисипи", - сказал американский лидер.

Он вновь заявил о возможности переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа.

Ранее президент США подписал указы, согласно которым Мексиканский залив и озеро Онтарио были переименованы в Американский залив и озеро Америка соответственно. Распоряжения изменяют порядок упоминания этих мест федеральным правительством и на федеральных картах. Однако преемники Трампа на посту президента могут подписать указы, отменяющие эти изменения.