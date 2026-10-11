У берегов ОАЭ после атаки беспилотника на танкер спасены 22 индийских моряка - ВИДЕО

Все 22 индийских моряка, находившихся на борту танкера MT GEM No. 2, который, по сообщениям СМИ, подвергся атаке беспилотника у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, спасены.

Как передает 1news.az, об этом сообщило Генеральное консульство Индии в Дубае.

«Консульству стало известно об инциденте с танкером MT GEM No. 2, на борту которого находились 22 индийских моряка. Все они спасены и находятся в безопасности», - говорится в заявлении диппредставительства.

Ранее газета The Indian Express сообщила, что танкер MT GEM No. 2, следовавший под флагом Панамы, подвергся атаке беспилотника у берегов ОАЭ.

Обстоятельства происшествия уточняются.