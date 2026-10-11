Победительница Ханкендинского ультрамарафона поблагодарила Азербайджан

За четыре дня пребывания в Азербайджане мы ощутили теплое отношение и гостеприимство местных жителей.

Как сообщает командированный в Ханкенди сотрудник Report, об этом заявила победительница III Международного Ханкендинского ультрамарафона среди женщин, украинская спортсменка Елена Шевченко.

Она выразила благодарность организаторам соревнований.

"Они организовали великолепный ультрамарафон. Я счастлива, что смогла первой среди женщин пересечь финишную черту.

Соревнования оставили у меня самые приятные впечатления. Благодарю азербайджанский народ за теплый прием и доброжелательность", — сказала спортсменка.