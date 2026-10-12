В Грузии проанализируют причины введения РФ запрета на ввоз некоторой продукции

Минсельхоз Грузии проанализирует причины введения Россией запрета на ввоз некоторой продукции грузинских компаний по производству вина, минеральной воды и безалкогольных напитков.

Об этом сообщил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«У министерства сельского хозяйства есть возможность разобраться с этим с Российской Федерацией», — сказал Папуашвили.

Глава грузинского парламента добавил, что власти республики изучают причины запрета и надеются, что российская сторона изменит свое решение. «Удивительно. Основания (запрета на импорт в РФ — ред.) для нас непонятны. Поэтому, конечно же, власти разберутся в этом вопросе. Мы надеемся, что решение изменится, потому что для нас в этом случае основания неизвестны», — сказал Папуашвили.

Спикер грузинского парламента также призвал грузинский бизнес действовать и работать по экономически выгодным, а не политическим соображениям.

Ранее Роспотребнадзор выявил несоответствие установленным требованиям по некоторым показателям в напитках нескольких грузинских производителей и запретил их ввоз и продажу в России. В частности, под запрет попали вино производителя «Телиани вели», вино производителя «Тбилвино», вино и коньяк производителя «Братья Асканели», вино производителя «Вайнмен», пиво производителя «Грузинская пивная компания», напиток Coca-Cola из Грузии, а также минеральная вода «Набеглави» производителя «Хелси вотер».

Источник: ТАСС