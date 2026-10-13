В США на аттракционе произошла авария со смертельным исходом - ВИДЕО

По меньшей мере один человек погиб в результате чрезвычайного происшествия на аттракционе в штате Джорджия.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в парке развлечений Six Flags Over Georgia, расположенном в пригороде Атланты.

По данным местной полиции, с гигантских американских горок под названием «Голиаф» упал мужчина. Еще несколько человек получили ранения.

Сейчас аттракцион остановлен, спасатели проводят эвакуацию с зависших на большой высоте вагонеток.

Руководство парка, выразившее сожаление в связи с гибелью посетителя, объявило о закрытии аттракциона по соображениям безопасности.

Американские горки «Голиаф» являются одними из самых больших на территории США. Их высота составляет 72 метра, длина — 1400 метров. Вагонетки разгоняются на аттракционе до скорости 137 км в час, поездка длится три с половиной минуты. Пропускная способность «Голиафа» — 1600 человек в час.