 Глава МИ-5 назвал Россию «агрессором номер один» для Британии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Глава МИ-5 назвал Россию «агрессором номер один» для Британии

Редакция 1news17:59 - Сегодня
Глава МИ-5 назвал Россию «агрессором номер один» для Британии

Британская контрразведка МИ-5 тратит больше сил на противодействие угрозам со стороны иностранных государств, чем во время холодной войны. Такое мнение глава спецслужбы Кен Маккаллум высказал в своем ежегодном отчете с оценками угроз Соединенному Королевству.

«Возможно, вас удивит, но в 2026 году МИ-5 направляет на противодействие угрозам со стороны иностранных государств больше ресурсов, чем во времена холодной войны. За последнее десятилетие число дел, связанных с такими угрозами, которыми занимается наша служба, увеличилось в четыре раза», — сообщил Маккаллум.

Он добавил, что в деятельности британских спецслужб и полиции «масштабы оперативных задач по противодействию терроризму и угрозам со стороны иностранных государств практически сопоставимы», что «само по себе это свидетельствует о колоссальных изменениях, произошедших за последние годы».

Маккаллум назвал Россию «агрессором номер один» для Великобритании, отметив, что Москва активно применяет способы ведения гибридной войны. Всего в его речи, опубликованной на сайте МИ-5, РФ упоминается шесть раз, Иран — восемь, Китай — четыре, Украина — два.

При этом Маккаллум 11 раз затронул тему использования искусственного интеллекта для злонамеренных действий, что, по его словам, представляет «риск национальной безопасности». «Мы выявляли террористов, пытавшихся использовать искусственный интеллект для совершенствования методов разведки и совершения нападений. Применение дронов с использованием ИИ добавляет к этой угрозе новое измерение», — сообщил глава спецслужбы.

Источник: ТАСС

 

Поделиться:
223

Актуально

Общество

Какая будет погода в Баку 14 октября?

Мнение

«Одна нация, два государства» - не право диктовать: где Октай Сарал перешел черту

Общество

TƏBİB прокомментировал инцидент в школе поселка Бина - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мнение

Офшорный «праведный» гнев: Как турецкий бизнес зарабатывает в Израиле, пока ...

В мире

Мирзоян: никто не знает, чем закончится сближение с ЕС

Глава МИ-5 назвал Россию «агрессором номер один» для Британии

МИД Азербайджана: Все восемь азербайджанцев спасены после атаки на судно в Черном море - ОБНОВЛЕНО

Трамп: США зашли слишком далеко в операции против Ирана

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Удар по автобусу в Краматорске: десятки погибших - ФОТО

Работу международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде приостановили после атак - ОБНОВЛЕНО

В Европарламенте выставили двухметровую позолоченную статую обнаженного Трампа - ФОТО

В Великобритании убита Врач королевской семьи

Последние новости

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев совершат рабочий визит в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Королевства Камбоджа

Сегодня, 18:30

Шейх: Мы стоим на стороне нашего государства и не позволим ему остаться в одиночестве

Сегодня, 18:20

Мирзоян: никто не знает, чем закончится сближение с ЕС

Сегодня, 18:10

Глава МИ-5 назвал Россию «агрессором номер один» для Британии

Сегодня, 17:59

Что известно о смерти пациента с пересаженным сердцем от мертвого донора: комментарий Еганы Аббасовой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:46

Экс-заведующий психиатрической больницей освобожден досрочно

Сегодня, 17:40

Баба Везироглу: Каждый живущий в Азербайджане не может приносить в школу свои религиозные взгляды

Сегодня, 17:31

В Азербайджан пытались незаконно ввезти крупную партию лекарств

Сегодня, 17:30

«Одна нация, два государства» - не право диктовать: где Октай Сарал перешел черту

Сегодня, 17:20

В Баку призвали турецких политиков не вредить отношениям двух стран

Сегодня, 17:18

Под видом ChatGPT и Gemini: мошенники пытаются похищать данные пользователей

Сегодня, 17:17

Глава УМК: Выступать с нападками на наше государство недопустимо

Сегодня, 17:16

МИД Азербайджана: Все восемь азербайджанцев спасены после атаки на судно в Черном море - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:11

TƏBİB прокомментировал инцидент в школе поселка Бина - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:07

Трамп: США зашли слишком далеко в операции против Ирана

Сегодня, 17:06

Самолёт в аэропорту Нюрнберга подал сигнал о захвате

Сегодня, 17:05

США отказали Украине в уступках после требований прекратить атаки на НПЗ

Сегодня, 16:45

В России произошёл взрыв на газопроводе «Средняя Азия — Центр»

Сегодня, 16:33

Папа Римский госпитализирован

Сегодня, 16:20
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55