Глава МИ-5 назвал Россию «агрессором номер один» для Британии

Британская контрразведка МИ-5 тратит больше сил на противодействие угрозам со стороны иностранных государств, чем во время холодной войны. Такое мнение глава спецслужбы Кен Маккаллум высказал в своем ежегодном отчете с оценками угроз Соединенному Королевству.

«Возможно, вас удивит, но в 2026 году МИ-5 направляет на противодействие угрозам со стороны иностранных государств больше ресурсов, чем во времена холодной войны. За последнее десятилетие число дел, связанных с такими угрозами, которыми занимается наша служба, увеличилось в четыре раза», — сообщил Маккаллум.

Он добавил, что в деятельности британских спецслужб и полиции «масштабы оперативных задач по противодействию терроризму и угрозам со стороны иностранных государств практически сопоставимы», что «само по себе это свидетельствует о колоссальных изменениях, произошедших за последние годы».

Маккаллум назвал Россию «агрессором номер один» для Великобритании, отметив, что Москва активно применяет способы ведения гибридной войны. Всего в его речи, опубликованной на сайте МИ-5, РФ упоминается шесть раз, Иран — восемь, Китай — четыре, Украина — два.

При этом Маккаллум 11 раз затронул тему использования искусственного интеллекта для злонамеренных действий, что, по его словам, представляет «риск национальной безопасности». «Мы выявляли террористов, пытавшихся использовать искусственный интеллект для совершенствования методов разведки и совершения нападений. Применение дронов с использованием ИИ добавляет к этой угрозе новое измерение», — сообщил глава спецслужбы.

Источник: ТАСС