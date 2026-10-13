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63-летняя бабушка учится в одном лицее с 16-летним внуком

Редакция 1news19:15 - Сегодня
63-летняя бабушка учится в одном лицее с 16-летним внуком

В Профессиональном лицее Шарура 63-летняя Эльза Исмайылова учится на повара, а её 16-летний внук Ильгар осваивает специальность по монтажу и ремонту электрических линий.

Как сообщает «Azərbaycan müəllimi», Ильгар Исмайылов, родившийся в 2010 году, решил пойти по стопам отца и деда, которые работают электриками.

«Мой дедушка и отец - электрики, поэтому я тоже захотел освоить эту профессию. Я очень рад, что учусь вместе с бабушкой. Это прекрасное чувство, когда два человека из одной семьи ходят в один лицей. Дома мы разговариваем о наших специальностях, делимся впечатлениями и узнаём больше о том, чем занимается каждый из нас.

Несмотря на возраст, бабушка понимает важность образования и продолжает учиться. Бывают дни, когда мне не хочется идти на занятия, и тогда она меня подбадривает. Можно сказать, что чаще всего именно она меня мотивирует», - рассказал Ильгар.

Его бабушка Эльза Исмайылова, родившаяся в 1963 году, воспитала троих детей и имеет шестерых внуков. Решение освоить профессию повара она приняла благодаря давнему интересу к кулинарии.

«Я всегда любила готовить, а после того, как начала посещать лицей, мой интерес к кулинарии стал ещё сильнее. Мне захотелось научиться готовить по-настоящему вкусные блюда. Во время учёбы я поняла, что у этой профессии есть свои правила и множество нюансов. Дома всё казалось проще, а здесь я узнала гораздо больше. Я также учусь по книгам и приобретаю новые знания. Даже в моём возрасте мне хочется учиться. Возможно, в будущем я смогу работать по специальности», -поделилась Эльза.

По её словам, совместная учёба с внуком стала для них ещё одной темой для тёплых семейных бесед. Они рассказывают друг другу о занятиях и делятся тем, чему научились. Иногда даже шутят о домашних делах: бабушка напоминает, что тоже вернулась с учёбы уставшей, поэтому теперь очередь внука помогать по хозяйству.

Эльза Исмайылова уверена, что возраст не должен становиться препятствием для получения образования. Она призвала ровесников, которые хотят освоить новую профессию, не бояться возвращаться к учёбе.

«Мне очень нравится учиться. Я бы посоветовала своим ровесникам приходить и осваивать профессию. Учиться интересно и прекрасно в любом возрасте», - отметила она.

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