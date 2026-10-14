 Совет по медиа и вещанию заявил об активизации информационных атак из Ирана и Турции - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Совет по медиа и вещанию заявил об активизации информационных атак из Ирана и Турции - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:00 - Сегодня
Совет по медиа и вещанию заявил об активизации информационных атак из Ирана и Турции - ФОТО

В последние дни открыто наблюдается активное участие общественных активистов, политиков и даже официальных лиц, действующих за рубежом, в целенаправленных информационных кампаниях против Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию АР, в котором также подчеркивается следующее: «Подобная деятельность, сопровождаемая политическими и идеологическими мотивами, направленная на манипулирование общественным мнением и представляющая собой вмешательство во внутренние дела страны, является неприемлемым примером злоупотребления информационным пространством и попыток подорвать общественное доверие. Массовое размещение публикаций с одинаковыми орфографическими ошибками и в идентичной стилистике, последовательное копирование и размещение схожих комментариев по принципу «copy-paste», а также распространение смонтированных фото- и видеоматериалов, не имеющих никакого отношения к нашей стране, - это примитивные и легко выявляемые методы скоординированных троллинговых атак».

Отмечается, что несмотря на то, что авторы публикаций являются носителями иностранных языков, за короткий промежуток времени с использованием хештега, созданного на азербайджанском языке, было размещено более 400 постов: «Во многих случаях содержание этих публикаций ограничивается одним лишь хештегом, а с одного аккаунта многократно тиражируется один и тот же материал. Все это наглядно демонстрирует манипулятивный характер данных кампаний и вызывает обоснованное общественное недовольство и возмущение в адрес их организаторов и участников. Размещение подобных публикаций с различных анонимных аккаунтов, а также побуждение граждан к нарушению общественного порядка посредством негативных комментариев и реакций полностью противоречат требованиям как законодательства Азербайджанской Республики, так и международного законодательства и влекут за собой юридическую ответственность».

«Мы расцениваем активизацию целенаправленных информационных атак из Ирана и Турции, в особенности посредством платформ «Telegram», «X» и «TikTok», как явление, противоречащее принципам обеспечения информационной безопасности, взаимного уважения в межгосударственных отношениях и международного сотрудничества в борьбе с дезинформацией, и решительно осуждаем подобные действия», - подчеркивается в заявлении Совета по медиа и вещанию.

В заявлении отмечается, что превращение в обычную практику распространения в медиапространстве и социальных сетях указанных стран необоснованных и предвзятых материалов об Азербайджане, а также угроз, запугивания и оскорблений в адрес азербайджанского государства и народа, при полном отсутствии каких-либо мер со стороны органов власти в связи с этим, вызывает обеспокоенность и серьезное недовольство в нашем обществе.

«Совет по медиа и вещанию АР в очередной раз призывает граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей сохранять бдительность в отношении подобных манипулятивных кампаний, не участвовать в распространении недостоверной информации и занимать ответственную и принципиальную позицию в противодействии попыткам нанести ущерб репутации нашей страны», - отмечается в заявлении.

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