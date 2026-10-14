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Армения и РФ создадут рабочую группу для решения вопросов функционирования ж/д

Редакция 1news15:55 - Сегодня
Армения и РФ создадут рабочую группу для решения вопросов функционирования ж/д

Армения и Россия создадут рабочую группу для решения вопросов функционирования железной дороги.

Об этом говорится в сообщении армянского кабмина по итогам встречи премьера Никола Пашиняна с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

В ходе встречи в Ереване Пашинян отметил, что, учитывая возможности разблокирования региональных транспортных инфраструктур, цель правительства Армении — сделать железные дороги Армении конкурентоспособными, интегрировать их в железнодорожную сеть соседних государств и в международную сеть.

В этом контексте собеседники обсудили возможности, создаваемые в рамках региональных процессов, и шаги, направленные на повышение конкурентоспособности железных дорог Армении и их интеграцию в международные транспортные маршруты.

Состоялся обмен мнениями о проектах реконструкции железных дорог на участках Гюмри — Ахурик — граница Турции и Ерасх — Нахчыван, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили работы по развитию инфраструктуры в период концессионного управления компании "Южно-Кавказские железные дороги", эффективность управления, существующие проблемы и возможности их решения.

"Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы с целью обсуждения сформулированных проблем в установленные сжатые сроки, поиска возможных решений и уточнения дальнейших шагов", — говорится в сообщении.

Отметим, что после встречи с Пашиняном Белозеров в комментарии Sputnik Армения сообщил, что вопроса сохранения концессионного соглашения на управление железными дорогами Армении не стояло.

Напомним, в феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на десять лет.

Тема пересмотра действующей российской концессии на управление железными дорогами Армении возникла на фоне планов по восстановлению железнодорожных участков на границах с Азербайджаном и Турцией. В мае премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство готово провести их реконструкцию за счет Армении.

Позднее Пашинян предложил Москве рассмотреть возможность передачи концессии дружественной третьей стране, назвав в числе потенциальных вариантов Казахстан, ОАЭ и Катар. Ереван также заявлял, что не возражает против передачи управления железными дорогами казахстанской компании при согласии российской стороны.

В свою очередь министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал, что Москва не ведет переговоров о передаче концессии Казахстану.

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