Наргиз Ахундова: Единая школьная форма стирает социальные различия и учит дисциплине

К школьной форме нельзя относиться просто как к вопросу одежды.

На самом деле эта тема имеет глубокое общественное и воспитательное значение. Речь идет не только о том, чтобы ученики приходили на занятия в одинаковой одежде, но и о том, каким ценностям отдается предпочтение в школе, на каких принципах строятся отношения между детьми. В школе главным критерием должны быть не стоимость одежды ученика, а его знания и поведение. Именно в таком ключе проявляется важность единой школьной формы.

Эту мысль озвучила в своем комментарии для 1news.az заведующая отделом Института истории и этнологии имени А.А. Бакиханова НАНА, доктор исторических наук, профессор Наргиз Ахундова.

Как отметила профессор, свобода в выборе одежды может порождать среди детей соперничество, сравнение друг с другом, а иногда и психологические проблемы. Единый же стиль переключает внимание ученика с внешнего вида на знания и способности, благодаря чему школа превращается в пространство, где человека оценивают по достижениям, а не по гардеробу.

«Что касается влияния единой формы на учебный процесс, то она формирует у ученика чувство ответственности и прививает привычку быть частью коллектива. Форма способствует более упорядоченной школьной жизни», - добавила Н. Ахундова.

По ее словам, мировой опыт также демонстрирует интересные подходы к этому вопросу. Например, в Великобритании школьная форма является важным элементом образовательных традиций, в Японии она ассоциируется с коллективной ответственностью, а в ряде стран воспринимается как уважение к общественному авторитету школы. Эти примеры показывают, что в самых разных странах единая форма принимается как неотъемлемая часть школьной культуры.

«И в Азербайджане к вопросу единой школьной формы нельзя подходить исключительно в рамках внешнего вида. Система образования нашей страны основывается на национальных и общечеловеческих принципах. Соблюдение установленных для всех в школе правил служит защите этих принципов. Большая ответственность в этом вопросе лежит и на родителях, поскольку именно они должны объяснять детям необходимость уважения к школьным правилам», - подчеркнула профессор.

Наргиз Ахундова также напомнила, что единая школьная форма никоим образом не ограничивает индивидуальность ребенка. По ее мнению, личность ученика должна проявляться в его мышлении, таланте, творчестве и умении ладить с окружающими, тогда как главная миссия школы заключается в создании условий для развития именно этих качеств, чему единая форма всецело и служит.