К сведению граждан: на некоторых территориях не будет света

В пятницу, 16 октября, будут проведены ремонтные работы в целях повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в Ясамальском и Хазарском районах столицы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с этим с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена в зоне обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС), а именно: на отдельных участках улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Мирали Сеидова, Наримана Нариманова, Рахиба Тагиева и Васифа Алиева.

Кроме этого, с 10:00 до 13:00 не будет света на некоторых участках в жилых массивах Албалылыг и Бина Атчылыг, а также на улице Абшерон в поселке Бузовна, входящих в зону обслуживания Хазарского РУЭС.

После завершения запланированных работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.