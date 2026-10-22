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Кто вообще придумал work-life balance?

Редакция 1news10:40 - Сегодня
Кто вообще придумал work-life balance?

Сам термин work-life balance неграмотный. Он предполагает, что есть две отдельные вещи — работа и жизнь — и между ними можно каким-то образом установить правильное равновесие.

Но работа — это часть жизни. У человека нет двух параллельных существований: вот здесь он работает, а вот здесь живет. У него одновременно есть карьера, деньги, семья, здоровье, амбиции, отношения, обязанности, интересы, возраст, обстоятельства. И все это постоянно меняется.

Проблема «work-life balance» в том, что он предполагает постоянный баланс между постоянными величинами. А ни работа, ни жизнь не остаются постоянными. Меняются возраст, здоровье, дети, деньги, амбиции, обязанности, интересы — и вместе с ними меняется цена каждого выбора.

В двадцать пять лет человек может спокойно работать до ночи, переезжать ради проекта, соглашаться на сложную должность, учиться после работы, начинать с нуля.

В тридцать пять та же самая возможность уже может иметь совсем другую цену.

Представим человека, у которого прекрасная работа, высокая зарплата, хорошая позиция, растущая карьера. Потом появляется ребенок. Что изменилось? Работа не стала хуже. Амбиции никуда не исчезли. Просто в жизнь вошло что-то, что требует огромного количества времени, энергии и внимания. И прежнее распределение ресурсов уже невозможно сохранить.

Вот здесь и начинается реальный выбор. Не «как вернуть баланс?», а что для меня сейчас важнее, чем я готов пожертвовать, на какой компромисс сознательно иду и согласен ли я с ценой этого решения.

Потому что любой выбор имеет цену. Продолжить карьеру в прежнем темпе — одна цена. Снизить нагрузку — другая. На время поставить карьеру на паузу — третья. Передать часть бытовой или семейной нагрузки другим — тоже решение со своей ценой.

Универсального ответа здесь нет. Есть приоритет в конкретный момент жизни.

Или другая ситуация. У человека хорошая работа, доход, профессиональное имя, круг общения, привычная среда. Появляется возможность построить семью, но для этого нужно переехать в другой регион или другую страну.

Где здесь work-life balance? Это уже не про часы. Это про то, что человек приобретает и что теряет.

Можно потерять должность, доход, связи, статус, иногда даже возможность продолжать работать в своей профессии. Можно, наоборот, приобрести отношения, семью, новую среду, новые возможности.

Остаться — выбор. Уехать — тоже выбор. Но оба решения имеют цену.

И вот это реальная жизнь. Не баланс. Выбор и цена выбора.

Исследования жизненных целей показывают, что приоритеты человека действительно меняются по мере взросления и изменения обстоятельств. После учебы на первый план может выйти профессия. Потом семья. Потом деньги. Потом дети. Потом здоровье. Потом родители. Потом собственный проект. Потом свобода. Потом снова работа. Мы не обязаны всю жизнь хотеть одного и того же с одинаковой силой.

Именно поэтому идея постоянного равновесия не выдерживает столкновения с реальной жизнью. Как можно годами удерживать один и тот же баланс, если постоянно меняется сама система координат? Меняется даже цена одного и того же решения. Работать двенадцать часов в сутки в двадцать пять — одно. Работать двенадцать часов в сутки, когда есть маленький ребенок, — уже другое. Переехать ради карьеры, когда человек один, — одно. Переехать, когда есть семья, дети, родители, обязательства, — совершенно другое.

Даже деньги в разные периоды жизни имеют разную ценность. Иногда человек готов отказаться от части дохода ради времени. Иногда, наоборот, готов несколько лет работать значительно больше ради финансовой свободы в будущем.

Где здесь универсальный баланс? Его нет.

Есть только вопрос: что для меня сейчас важнее?

И следующий: какую цену я готов за это заплатить?

Не все решения можно уравновесить. Некоторые можно только принять, понимая, что именно приобретаешь и что теряешь. Иногда работа сознательно выходит на первый план. Иногда семья. Иногда здоровье. Иногда деньги. Иногда собственный проект.

И это не означает, что человек живет неправильно. Это означает, что у него сейчас такой этап жизни.

Мы не балансируем. Мы выбираем.

И гораздо важнее не искать идеальное соотношение между работой и жизнью, а понимать, что именно мы выбираем, что за это получаем и какую цену готовы платить.

Джамиля Омарова

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