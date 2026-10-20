Баку встретил утро пробками: названы 12 проблемных участков
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:
1. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
2. Проспект Бабека - в направлении центра;
3. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога - в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;
6. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7. Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
9. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Улица Бакиханова - от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга "Статистика".