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Срок до 2 ноября: УЕФА выдвинул ФИФА жесткое требование из-за действий Инфантино

Редакция 1news08:38 - Сегодня
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Срок до 2 ноября: УЕФА выдвинул ФИФА жесткое требование из-за действий Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) ответить на все вопросы, касающиеся деятельности президента организации Джанни Инфантино, до 2 ноября.

Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на письмо УЕФА.

В июле стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, создание FIFA Forward Enterprise (FFE) повысило бы прибыль ассоциаций — членов ФИФА и поспособствовало бы развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема могла привлечь $4,2 млрд.

Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. Ряд федераций призвали к изменениям в системе управления ФИФА.

"Другие вопросы остались без ответа, а запрошенная информация и документация не были предоставлены. Отзыв FFE, признание ошибок и объявление о "потенциальных реформах управления" не дают ответа на вопрос, как принимались соответствующие решения и почему совет ФИФА не был вовлечен в процесс на соответствующем этапе. Эти вопросы требуют немедленного ответа, их нельзя отложить до следующего заседания совета ФИФА, а будущие реформы управления не заменят проверки уже принятых решений и ответственности за них", — говорится в тексте письма.

Отмечается, что на заседании совета ФИФА 16 октября Инфантино принес извинения за свой план по продаже прав на проведение чемпионата мира, но не смог дать исчерпывающих объяснений, как было разработано это предложение.

Инфантино 56 лет, он был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. Позднее его дважды переизбрали на безальтернативной основе. Следующие выборы главы ФИФА пройдут в марте 2027 года. Кандидаты могут подать свои заявки на участие в них до 18 ноября.

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