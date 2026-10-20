 «Я сам отец двоих детей»: водитель Yango экстренно доставил роженицу из поселка Бина в больницу - ФОТО | 1news.az | Новости
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«Я сам отец двоих детей»: водитель Yango экстренно доставил роженицу из поселка Бина в больницу - ФОТО

Редакция 1news10:42 - Сегодня
«Я сам отец двоих детей»: водитель Yango экстренно доставил роженицу из поселка Бина в больницу - ФОТО

Обычная поездка для водителя-партнера сервиса Yango обернулась настоящей спасательной операцией.

Благодаря его спокойствию, родительскому опыту и профессионализму жительница Баку, у которой внезапно начались роды, благополучно добралась до больницы.

Этот удивительный случай произошел около месяца назад. Водитель Yango Эльвин Беделов прибыл на заказ в поселок Бина. К машине взволнованно подошел мужчина и сообщил, что его беременная жена вот-вот родит. Будущий отец сильно нервничал и спросил водителя, стоит ли постелить на заднее сиденье простыню и клеенку, чтобы разместить супругу там.

Однако водитель не растерялся. «Я вижу, ты от волнения не совсем разбираешься, — сказал он будущему отцу. — Я сам отец двоих детей, знаю, как лучше». В итоге Эльвин помог максимально удобно уложить женщину на переднем пассажирском сиденье, постелив пеленку. Как только она устроилась, он выехал и без единой остановки направился прямиком в город — в Республиканскую больницу.

Благодаря быстрой реакции и уверенности водителя роженицу удалось вовремя передать в руки врачей.

В Yango не оставили без внимания этот благородный поступок. Компания пригласила водителя в офис, чтобы лично поблагодарить его за отзывчивость и неравнодушие, и вручила ему памятные подарки. Yango также подготовила приятный сюрприз для новорожденного малыша и его родителей, чтобы поздравить семью с пополнением.

Руководитель офиса Yango в Баку Мушвиг Гасанов прокомментировал этот случай: «Для нас в Yango самое главное — это люди. Технологии технологиями, но именно такие истории показывают истинное лицо нашего сервиса. Мы гордимся тем, что с нами сотрудничают такие чуткие и ответственные водители. В Азербайджане всегда было принято помогать друг другу в трудную минуту, и поступок нашего партнера — яркое тому подтверждение. Он действовал не просто как водитель, а как настоящий человек и заботливый отец, который понимает ценность каждой минуты в такой ситуации. Огромное ему спасибо!»

Отец родившегося ребенка, Адиль Гидаятов, поделился своими эмоциями: «В тот момент мы сильно волновались, но водитель сразу понял всю серьезность ситуации, помог максимально удобно усадить ее и без единой остановки домчал до больницы. Огромное спасибо Yango за этот невероятный сервис и поддержку — вы были со мной на обручении, на свадьбе, а теперь помогли в самый важный момент по дороге в больницу.

Сегодня нашему малышу уже месяц, и мы невероятно благодарны за такую помощь и заботу!»

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