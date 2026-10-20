 Axios: Зеленский попросил сенаторов надавить на Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Axios: Зеленский попросил сенаторов надавить на Трампа

Редакция 1news11:28 - Сегодня
Читать на других языках:English
Axios: Зеленский попросил сенаторов надавить на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к группе сенаторов от обеих партий с просьбой оказать давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы добиться снятия ограничений на обмен разведданными и поставки вооружений.

Об этом сообщает Axios.

Во время онлайн-беседы с сенаторами, которую возглавили республиканец Том Тиллис и демократ Ричард Блюменталь, Зеленский рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Украина. В частности, он отметил, что спутниковые системы Starlink и Starshield по-прежнему работают с определенными ограничениями, несмотря на противоположные заявления Белого дома.

По словам Зеленского, на прошлой неделе Украина трижды не получала от США предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами. Он предположил, что это может свидетельствовать об ограничении обмена разведывательными данными.

Кроме того, украинский президент заявил, что министр обороны США Пит Хегсет не дает разрешения на поставку перехватчиков для систем Patriot и ракет AIM-9X для комплексов противовоздушной обороны NASAMS, несмотря на то что страны НАТО уже оплатили эти поставки.

Зеленский также сообщил, что предложил спецпосланникам президента США на 30 дней прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на предоставление Украине ракет-перехватчиков Patriot. Однако, по его словам, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер «не проявили никакой заинтересованности в этой идее».

Поделиться:
229

Актуально

Общество

Красная линия метро Баку будет работать в усиленном режиме

Мнение

Европа на баррикадах: социальный взрыв, системная диктатура и слепота Брюсселя

Политика

Доктрина Алиева: как Азербайджан защищает свою светскую идентичность от ...

Общество

В Баку и на Абшеронском полуострове порывы ветра достигают 27 м/с

В мире

Южная Корея отзывает дипломатов из Украины

Грузия обвинила Евросоюз в давлении на Конституционный суд

Жители Альберты высказались против выхода провинции из состава Канады

КСИР пригрозил ударами по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Администрация Трампа назначила нового посла по борьбе с торговлей людьми

Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга

В Стамбуле ливни превратили улицы в реки: женщину унесло потоком воды - ФОТО - ВИДЕО

Украина будет усиливать защиту прав ЛГБТ: Зеленский подписал указ

Последние новости

На границе с Ираном предотвращен незаконный ввоз наркотиков

Сегодня, 12:00

Южная Корея отзывает дипломатов из Украины

Сегодня, 11:55

В Азербайджане завершены пенсионные выплаты за октябрь

Сегодня, 11:53

Грузия обвинила Евросоюз в давлении на Конституционный суд

Сегодня, 11:50

Суд изменил меру пресечения рэперу Navai

Сегодня, 11:47

Жители Альберты высказались против выхода провинции из состава Канады

Сегодня, 11:45

КСИР пригрозил ударами по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе

Сегодня, 11:40

Братство - не долговая расписка

Сегодня, 11:35

Politico: АдГ представит план радикального реформирования Евросоюза

Сегодня, 11:30

Axios: Зеленский попросил сенаторов надавить на Трампа

Сегодня, 11:28

Премьер Франции намерен продолжить практику комендантского часа

Сегодня, 11:25

Турецкий актер объявлен в розыск за антиазербайджанские призывы

Сегодня, 11:15

Азербайджанская нефть подорожала почти на 2%

Сегодня, 11:00

Красная линия метро Баку будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 10:55

В одном из детских садов Баку обнаружили нарушения санитарных норм - ФОТО

Сегодня, 10:50

«Я сам отец двоих детей»: водитель Yango экстренно доставил роженицу из поселка Бина в больницу - ФОТО

Сегодня, 10:42

Трамп допустил возможность переговоров с Путиным и Си Цзиньпином по ядерному разоружению

Сегодня, 10:40

Малейка Аббасзаде высказалась о жалобах после экзаменов

Сегодня, 10:37

Верховный суд разъяснил вопрос сокращения срока наказания при примирении с потерпевшим

Сегодня, 10:30

Оговорка Пашиняна стоила чиновнику карьеры

Сегодня, 10:25
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55