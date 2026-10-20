Axios: Зеленский попросил сенаторов надавить на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к группе сенаторов от обеих партий с просьбой оказать давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы добиться снятия ограничений на обмен разведданными и поставки вооружений.

Об этом сообщает Axios.

Во время онлайн-беседы с сенаторами, которую возглавили республиканец Том Тиллис и демократ Ричард Блюменталь, Зеленский рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Украина. В частности, он отметил, что спутниковые системы Starlink и Starshield по-прежнему работают с определенными ограничениями, несмотря на противоположные заявления Белого дома.

По словам Зеленского, на прошлой неделе Украина трижды не получала от США предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами. Он предположил, что это может свидетельствовать об ограничении обмена разведывательными данными.

Кроме того, украинский президент заявил, что министр обороны США Пит Хегсет не дает разрешения на поставку перехватчиков для систем Patriot и ракет AIM-9X для комплексов противовоздушной обороны NASAMS, несмотря на то что страны НАТО уже оплатили эти поставки.

Зеленский также сообщил, что предложил спецпосланникам президента США на 30 дней прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на предоставление Украине ракет-перехватчиков Patriot. Однако, по его словам, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер «не проявили никакой заинтересованности в этой идее».