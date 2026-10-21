Погода на четверг: в Баку ожидается до 24 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 22 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками. В основном осадков не ожидается, однако вечером в отдельных местах возможен кратковременный дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +16…+18°, днем - +20…+24°. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. В отдельных районах дожди будут носить интенсивный характер, местами возможны сильные ливни, грозы и град. В высокогорных районах вероятен снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в районах страны ночью составит +14…+17°, днем - +20…+25°. В горных районах ночью ожидается +7…+12°.