В Греции школьники, студенты и учителя вышли на массовые акции протеста

Сегодня в Греции проходят массовые акции протеста с участием школьников, студентов и преподавателей.

Участники требуют увеличить финансирование государственного образования, ликвидировать нехватку кадров в школах, повысить зарплаты учителей, обеспечить безопасность учебных зданий и предоставить студентам больше возможностей для перевода между вузами.

Митинги запланированы более чем в 50 городах страны в разное время. В Афинах к охране порядка привлекут около 3 тыс. полицейских.

Школьники выступают против укрупнения классов, в которых, по их данным, число учащихся достигает 25–27 человек. Они требуют ограничить наполняемость классов 15 учениками. Среди других претензий — высокие цены в школьных буфетах. Участники акций предлагают предоставлять бесплатные перекусы и снизить стоимость продуктов за счет отмены НДС на продовольственные товары.

Недовольство вызывает и новый порядок организации школьных экскурсий, который, по мнению учащихся, усложняет их проведение и увеличивает нагрузку на учителей. Отдельное внимание протестующие уделяют состоянию школьных зданий.

Кроме того, школьники требуют обеспечить постоянное присутствие психологов, социальных работников и медицинских сестер, а также расширить программы дополнительной учебной поддержки.

К акциям присоединяются и работники других сфер госсектора. Высший административный совет профсоюзов государственных служащих ADEDY объявил на сегодня трехчасовую забастовку. Федерация ассоциаций больничных врачей Греции также участвует в протестах, объявив общенациональную забастовку. Греческая федерация учителей начальных школ объявила 24-часовую забастовку. Федерация учителей средних школ OLME назначила остановку работы на несколько часов и призвала местные профсоюзные объединения дополнительно приостановить работу. Главной проблемой для студентов остается высокая стоимость обучения и проживания вдали от родительского дома. Учащиеся вузов указывают на дорогую аренду жилья, расходы на питание и транспорт.

Источник: Kathimerini