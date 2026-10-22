КСИР нанесли удары по судам в Персидском заливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили об ударах по четырём судам в северной части Персидского залива.

«Истребители ВМС Ирана, наблюдая и преследуя четыре судна, ранее проходившие по незаконному маршруту, обнаружили их во время перегрузки нефтяных грузов в северной части Персидского залива, где все они были одновременно поражены», - отмечается в заявлении. Согласно источнику, на судах начался пожар, о состоянии экипажей не сообщается.

Иранские военные также сообщили о столкновении трех судов с минами в Ормузском проливе прошлой ночью. «Армия агрессора США должна понимать, что если тенденция незаконного прохождения по водным маршрутам сохранится, то масштабы противостояния распространятся на базы агрессоров в регионе», - предупредил КСИР.

Ранее, во вторник, Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в Ормузском проливе. В начале октября КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в этом районе.

Источник: Tasnim News